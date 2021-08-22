Россиянам перечислили признаки самых надежных валют

Самые надежные валюты не те, которые дорого стоят, а те, что обеспечены объемами экономик и международной торговли стран эмитентов. В первую очередь это доллар и евро.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в беседе с агентством «Прайм» предостерег от «культа высокого номинала денег», поскольку он может быть задан искусственно.

В таких случаях, по его словам, инфляция рано или поздно расставляет все на свои места. Также в кризисных ситуациях, к примеру, во время военных действий, не всегда валюты могут приниматься по номиналу.

Тузов отметил, что важно помнить: валюта — это в первую очередь деньги, то есть средство обмена, поэтому ключевое значение приобретает возможность ее быстро продать.

Доллар и евро остаются валютами, которые «дороже золота» как раз за счет своей ликвидности. Эксперт заключил, что рубль, как и большинство других валют, не примут во многих других частях мира, в отличии от доллара и евро.