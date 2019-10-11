Россиянам перечислили преимущества налички

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала причины, почему люди до сих пор пользуются наличными. Такое заявление она сделала на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis во время пленарной дискуссии «2035».

Набиуллина заявила, что при выборе наличных денежных средств люди руководствуются не удобством или безопасностью. Для них важно, что таким образом можно сохранить анонимность своих платежей.

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Еще одной причиной использования наличных Набиуллина считает недостаточный уровень доверия к финансовым институтам. Люди до сих пор не уверены в устойчивости банков, потому что проблемы с кредитными организациями до сих пор случаются.

Однако глава ЦБ РФ считает, что рано или поздно Россия, как и некоторые другие страны, перестанет использовать наличные деньги.

«Я не знаю, когда они исчезнут, но мы видим, что cashless society — безналичное общество — это уже практически реальность во многих странах», — цитирует ее слова RG.RU.

Она также уверена, что банковские карты не перестанут использовать окончательно, даже если будет развита оплата с помощью биометрических данных. Набиуллина заметила, что новый вид оплаты не будет работать при поездке за границу, так как в существующих условия трудно представить обмен биометрическими данными граждан между различными странами.