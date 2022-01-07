Россиянам перечислили особенности формирования личных финансов в 2022 году

Ежемесячно откладывать минимум 10% своего дохода — это лучшая привычка, которую можно выработать в новом году. Такого мнения придерживается директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Следующим шагом станет выбор, во что вкладывать сбережения, отметил Исаков в беседе с агентством «Прайм».

Главной целью в этом направлении должно быть формирование финансовой «подушки безопасности», считает эксперт. При необходимости она сможет покрыть расходы семьи на несколько месяцев.

Вложения в активы можно рассматривать после того, как будет сформирована «подушка безопасности».

Инвестирование на рынке облигаций, по мнению Исаков, хорошо подходит для достижения среднесрочных финансовых целей. Как правило, историческая доходность таких бумаг опережает банковские вклады.

Рынок акций лучше всего подходит для долгосрочных вложений. Финансист рассказал, что на длинных горизонтах стоимость акций практически неизбежно растет, вслед за ростом корпоративных выручек, прибылей, дивидендов.

На рынок труда во всем мире сильно повлияла пандемия коронавируса. И Россия — не исключение. Хотя следом за масштабной волной увольнений минувшей осенью наблюдались высокие темпы найма, ситуация с занятостью все равно остается одним из вопросов, которые заботят россиян в первую очередь, особенно на фоне роста цен на многие товары, продукты и услуги. Тема экономии денежных средств для многих стоит остро.