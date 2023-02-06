Деньги 06 февраля 2023, 13:49 Россиянам озвучили причины падения курса евро впервые с 31 января

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, с чем связано падение курса евро на московской бирже до 76 рублей. Об этом написал RT.

По словам эксперта, инфляция в Евросоюзе все еще остается достаточно высокой. Кроме того, Европа скоро начнет отбирать запасы энергоресурсов из своих хранилищ.

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«Эти факторы определили, что евро, курс которого оказался завышенным после новогоднего периода, сейчас опускается вниз — на более адекватные отметки», — сказал экономист.

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Впервые с 31 января курс евро на московской бирже упал ниже 76 рублей.

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