Россиянам ограничили ежемесячную сумму переводов заграничным родственникам

Россияне смогут перевести живущим за границей родственникам не более пяти тысяч долларов в месяц. Об этом говорится в письме Центробанка, опубликованном на сайте регулятора.

Причиной такого решения в Центробанке назвали высокую нестабильности на валютном рынке и обеспечение финансовой стабильности.

«Банк России <…> предписывает уполномоченным банкам ограничить осуществление в течение календарного месяца физическими лицами — резидентами суммой в размере 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю», — говорится в сообщении.

Норма распространяется на все переводы за границу, включая электронные кошельки, в пользу лиц-резидентов. В список получателей средств из России Центробанк включил супругов, родителей и детей, бабушек, дедушек и внуков, родных, единокровных и единоутробных братьев и сестер, а также усыновителей и усыновленных.

Накануне сообщения о приостановке своей работы в России выпустили компании Visa и Mastercard. Согласно сообщениям компаний, владеющие картами россияне не смогут расплатиться ими за рубежом и в иностранных магазинах, а карты, выпущенные в других странах, перестанут работать в России.

Центробанк подтвердил, что внутри страны карты Visa и MasterCard продолжат работать, так как транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт. Санкции на нее не распространяются.