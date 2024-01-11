Деньги 11 января 2024, 01:18 Россиянам объявили о грядущем снижении цен на яйца Минсельхоз сообщил о снижении цен на яйца у производителей Unsplash

Читать 360tv в

Цены на яйца у производителей снизились за последние две недели, что должно привести к падению их стоимости в магазинах. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Максима Титова.

Он заявил, что принятые властями меры для стабилизации цен на яйца показали первые результаты. В начале 2024 года стоимость яиц первой категории у производителей снизилась на 2,5%, а второй — на 4,2%.

Реклама

Положительно на динамику цен влияют и естественные факторы. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов указал на рост производства яиц в прошлом году, который позволит предотвратить рост цен. Также он отметил, что повышенный предновогодний спрос пришел в норму.

Одним из способов контроля цены стало увеличение поставок яиц из других стран. Белоруссия увеличила свой экспорт в Россию вдвое, первую партию продукта в 2024 году отправила Турция, несколько десятков тонн привезли в РФ из Азербайджана.

Несмотря на позитивные тенденции, ждать резкого снижения цен на яйца россиянам не стоит. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева назвала установившуюся стоимость в 110-125 рублей за десяток справедливой.