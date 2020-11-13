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    13 ноября 2020, 05:57

    Россиянам объяснили, какая недвижимость будет доходной

    Александра Ломейко

    На рынке новостроек начался ажиотаж, какого не было с 2007–2008 годов. Растущие цены не испугали потенциальных покупателей: ставки стали ниже, и появилась льготная ипотека. Со вторичным жильем все не так радужно, но заработать на покупке жилья все же можно.
    Россиянам объяснили, какая недвижимость будет доходной

    Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий назвал в беседе с агентством «Прайм» ситуацию на рынке недвижимости от застройщика перерождением. В своих выводах он сослался на опубликованную ЦБ РФ статистику.

    «На эксроу-счетах сейчас почти два триллиона рублей средств дольщиков, прирост на триллион с начала года», — сказал эксперт. Он заметил, что обычно 50% продаж недвижимости в новостройках приходится на ноябрь–декабрь. Соответственно, рекорд еще обновится.

    Русецкий не исключил, что в этом сегменте и в дальнейшем буде наблюдаться своеобразный бум. Это возможно на фоне прогноза по снижению ставки ЦБ на 0,25% до конца года и продления льготной ипотеки на 2021-й. Ставки на ипотечные кредиты для вторичного рынка тоже постепенно подтянутся к показателям по льготной ипотеке.

    При подобном развитии событий основных вариантов получить доход два. Более предсказуемым специалист назвал покупку самой недвижимости с последующей переуступкой. Однако ликвидность будет крайне низкой.

    «Второй вариант — покупка акций публичных застройщиков», — пояснил Русецкий.

    Он считает, что ценные бумаги таких компаний вырастут в цене вместе с подорожанием недвижимости. Одновременно с этим можно рассчитывать на дивиденды от компаний. Доходность последних сейчас составляет около 9-10%.