Россиянам объяснили, какая недвижимость будет доходной

На рынке новостроек начался ажиотаж, какого не было с 2007–2008 годов. Растущие цены не испугали потенциальных покупателей: ставки стали ниже, и появилась льготная ипотека. Со вторичным жильем все не так радужно, но заработать на покупке жилья все же можно.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий назвал в беседе с агентством «Прайм» ситуацию на рынке недвижимости от застройщика перерождением. В своих выводах он сослался на опубликованную ЦБ РФ статистику.

«На эксроу-счетах сейчас почти два триллиона рублей средств дольщиков, прирост на триллион с начала года», — сказал эксперт. Он заметил, что обычно 50% продаж недвижимости в новостройках приходится на ноябрь–декабрь. Соответственно, рекорд еще обновится.

Русецкий не исключил, что в этом сегменте и в дальнейшем буде наблюдаться своеобразный бум. Это возможно на фоне прогноза по снижению ставки ЦБ на 0,25% до конца года и продления льготной ипотеки на 2021-й. Ставки на ипотечные кредиты для вторичного рынка тоже постепенно подтянутся к показателям по льготной ипотеке.

При подобном развитии событий основных вариантов получить доход два. Более предсказуемым специалист назвал покупку самой недвижимости с последующей переуступкой. Однако ликвидность будет крайне низкой.

«Второй вариант — покупка акций публичных застройщиков», — пояснил Русецкий.

Он считает, что ценные бумаги таких компаний вырастут в цене вместе с подорожанием недвижимости. Одновременно с этим можно рассчитывать на дивиденды от компаний. Доходность последних сейчас составляет около 9-10%.