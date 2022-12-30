Эксклюзив 30 декабря 2022, 17:09 Россиянам объяснили, зачем Минфин изменил структуру ФНБ Инвестор Нигматуллин: увеличить резервы ФНБ можно только за счет незамороженных валют piqsels

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Минфин решил повысить предельную долю юаней в валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 80%, золота — до 40% и убрать из нее евро, фунты и иены. К изменениям подтолкнули санкционные ограничения, а новые меры позволят нарастить резервы, пояснил «360» инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин.

Он пояснил, что ФНБ в значительной мере является «отражением структуры золотовалютных резервов». Потребность в изменении структуры золотовалютных резервов продиктована «спецификой внешних ограничений», с которыми столкнулась Россия. В частности это заморозка резервов в долларах, евро и японских йенах — то есть в основных мировых резервных валютах.

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Он добавил, что предельную долю золота повышают в том числе потому, что Россия — производитель золота и один из крупнейших его экспортеров.

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