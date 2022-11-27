Деньги 27 ноября 2022, 02:36 Россиянам объяснили, выгодно ли уходить в отпуск сразу после Нового года Эксперт SuperJob Голованова рассказала, могут ли праздничные дни отразиться на зарплате freepik

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Жителям России отпуск лучше в январе не брать, а праздничные дни не должны отразиться на их зарплате. Об этом руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала «Известиям».

«Январь — самый невыгодный для использования отпуска месяц в году. Стоимость одного рабочего дня, скорее всего, будет выше стоимости одного дня отпуска, оплаченного по среднему. Поэтому, чтобы не потерять в деньгах, в этом месяце лучше поработать», — объяснила она.

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Эксперт рекомендовала взять отпуск в декабре 2022 года. В этом месяце 22 рабочих дня (176 часов), поэтому сильной потери в деньгах не будет.

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Продолжительные выходные не скажутся на заработной плате работников, которым установили оклад. В соответствии со статьей 112 ТК РФ, для таких сотрудников наличие в месяце нерабочих праздничных дней не скажется на размере оклада.

«Все будет зависеть от того, сколько часов в общем за месяц вы отработаете или какой объем работы выполните. Но таким сотрудникам работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в период с 1 по 8 января они не будут работать», — рассказала Голованова.

Она напомнила, что работа в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере.

Член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб ранее объяснила, что грозит работодателям, которые оставляют своих сотрудников без зарплат.