Россиянам объяснили возврат курсов валют к досанкционным значениям

Укрепление рубля до докризисных значений может в среднесрочной перспективе привести к снижению цен на импортные товары. Однако сокращение стоимости едва ли окажется пропорциональным, убеждены опрошенные «Известиями» аналитики.

Курс доллара 7 апреля опускался ниже 75 за один доллар. Это произошло из-за того, что предложение долларов превышает спрос. Резиденты продают 80% валютной выручки, при этом непосредственно в России покупка наличных долларов оказалась под запретом.

«Экспортеров обязали продавать на рынке почти всю валютную выручку. Нерезиденты при этом не могут продать российские активы и вывести валюту за рубеж. Давление спекулянтов на рубль ушло после введения комиссии в 12% на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов. К тому же с брокерского счета эта валюта преимущественно может уйти только рублями», — пояснил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Эксперты отмечают, что поскольку курс рубля искусственно укреплен, сейчас нет смысла следить за его динамикой. Они не исключают, что валюта может опуститься в ближайшее время до 60 рублей за доллар. Однако по мере снятия ограничений и восстановления импорта курс пойдет вверх и достигнет равновесной отметки 90-100 рублей за доллар, ожидают эксперты.

В качестве альтернативы для сбережений рядовым гражданам эксперты рекомендовали рассмотреть юани.