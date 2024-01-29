Деньги 29 января 2024, 10:19 Россиянам объяснили расчет пенсии для получения выплаты в 50 тысяч рублей «Первый региональный» объяснил расчеты для получения пенсии в 50 тыс. рублей РИА «Новости»

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Журналисты «Первого регионального» рассчитали, какой должна быть зарплата человека для получения пенсии в размере 50 тысяч рублей. Материал появился на сайте издания.

Авторы напомнили, что при расчете пенсии происходит прибавка фиксированной выплаты к произведению индивидуальных пенсионных коэффициентов и стоимости одного пенсионного балла.

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При учете данных на 1 января этого года фиксированная выплата составляет 8134,88 рубля. При этом каждый пенсионный коэффициент равен 133,05 рубля.

Таким образом, для получения пенсии в 50 тысяч рублей необходимо как минимум 314,7 пенсионных баллов. Для выплаты в 40 тысяч рублей — около 239,5 баллов, а для 30 тысяч рублей — 164,4 балла.

При этом при расчете баллов используют формулу «предельной базы». Она подразумевает максимальную годовую зарплату, которую учитывают для начисления.