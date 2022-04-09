Россиянам объяснили преимущества инвестиций в золото
Аналитик Голубовский: инвестиции в золото самые надежные в период экономического кризиса
Инвестиции в золото в период экономической неопределенности могут стать лучшим вложением средств, сообщил радио Sputnik аналитик рынка драгметаллов Дмитрий Голубовский.
Это самый консервативный способ сохранения денег, считает специалист, но в нынешнее время он может оказаться самым надежным. В период экономического роста вложения в золото не принесут существенной выгоды, так как цена на него «стоит на месте».
«Сейчас времена кризиса, поэтому лучше вкладывать в драгметаллы. Это довольно очевидное решение, но это тот случай, когда очевидное решение — правильное», — заявил эксперт.
В текущей экономической обстановке инвестиции в золото более выгодны, чем депозиты в рублях, наличные сбережения в валюте или акции, пояснил аналитик. Он объяснил, что надежность инвестиций в золото поддерживается благодаря высокому спросу на драгметалл в Китае. Цена на него будет расти, считает Голубовский.