Россиянам объяснили преимущества инвестиций в золото

Инвестиции в золото в период экономической неопределенности могут стать лучшим вложением средств, сообщил радио Sputnik аналитик рынка драгметаллов Дмитрий Голубовский.

Это самый консервативный способ сохранения денег, считает специалист, но в нынешнее время он может оказаться самым надежным. В период экономического роста вложения в золото не принесут существенной выгоды, так как цена на него «стоит на месте».

«Сейчас времена кризиса, поэтому лучше вкладывать в драгметаллы. Это довольно очевидное решение, но это тот случай, когда очевидное решение — правильное», — заявил эксперт.

В текущей экономической обстановке инвестиции в золото более выгодны, чем депозиты в рублях, наличные сбережения в валюте или акции, пояснил аналитик. Он объяснил, что надежность инвестиций в золото поддерживается благодаря высокому спросу на драгметалл в Китае. Цена на него будет расти, считает Голубовский.