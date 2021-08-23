Россиянам объяснили, почему цены на авиабилеты снизились на 30%

В России почти на 30% снизились цены на авиаперелеты по стране. Это связано с пандемией и медленным восстановлением рынка. Все говорит о том, что это временное явление. Об этом «360» рассказал основатель TravelTech‑компании «Купибилет» Сергей Пирожников.

«Да, снижение цен произошло. По многим направлениям даже больше 30%. Это следствие процессов, которые длятся достаточно давно. В первую очередь это слабое восстановление международного рынка. Те борта, которые использовались для международного направления, сейчас на внутренних», — рассказал он.

Это оказывает серьезное давление на цену, так как предложение повышено. Второй фактор, по мнению эксперта, заключается в том, что «Аэрофлот» в прошлом году решил передать порядка 50 бортов своей дочерней компании «Победа» и емкость была перераспределена в сторону лоукостеров. Это также оказывает большое давление на цену — она падает», — объяснил собеседник «360».

По мнению Пирожникова, ситуация с падением цен временная. Затраты перевозчиков пока очень высоки. Поэтому такие цены они не смогут поддерживать долго.

«Надеюсь, это не закончится банкротством и будет найдено какое-то другое решение. Возможно, будет частичное регулирование цен государством», — резюмировал эксперт.