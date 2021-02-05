Россиянам объяснили, почему прибавку к пенсии получили не все

В Пенсионном фонде России разъяснили, почему часть россиян не получила прибавку к пенсии, которая должна была подняться с 1 января. Ведомство отправляет людей в личный кабинет на сайте, но получить деньги на руки не получится.

«Дело в том, что пенсия работающих пенсионеров индексируется, но выплачивается без учета индексации», — сообщил ПФР по Астраханской области, его цитирует «Московский комсомолец».

В ведомстве также напомнили, что гражданин может зайти в свой личный кабинет на сайте ПФР, где отображена сумма пенсии в период осуществления трудовой деятельности, и вторая сумма с учетом индексации — такую цифру пенсионер будет получать после ухода с работы.

В ПФР также напомнили, что после увольнения до получения проиндексированной пенсии должен пройти трехмесячный период — за это время в ведомство приходят данные от работодателя. Прекратившие трудовую деятельность пенсионеры получат надбавку за время данного окна.

Пенсии работающих россиян не индексируются с 2016 года, чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда. Ранее президент РФ Владимир Путин дал правительству задачу к 1 февраля 2021 года подготовить предложения по индексации пенсий работающих россиян.