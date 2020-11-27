Россиянам объяснили, почему нельзя забирать найденные на улице деньги

Найденные на улице деньги никогда не стоит оставлять себе. Их лучше вообще не трогали или же отнести сотрудникам полиции. По закону такая находка должна иметь собственника, а другой человек может попасть под статью. Об этом предупредила адвокат Юлия Кузнецова.

«Находка — это обнаружение чужой вещи, которая выбыла из владения собственника помимо его воли. Нашедший денежные средства обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее их или собственника. Данные сведения можно установить, если, например, денежные средства находились в кошельке и там есть какие-либо данные», — привело слова адвоката агентство «Прайм».

По словам Кузнецовой, если выяснить информацию о владельце не получается, то деньги нужно отнести в полицию. В заявлении необходимо подробно описать ситуацию и указать сумму находки. Еще можно отметить, что вы хотите забрать деньги себе, если хозяина не найдут в течение полугода. В этом случае налог на доход платить не придется.

«Нашедший денежные средства вправе потребовать от лица, уполномоченного на получение вещи, вознаграждение за находку в размере до 20% от найденной суммы, если заявил в полицию о находке. Если же нашедший деньги не заявил о находке или пытался их утаить, то право на вознаграждение не возникает», — пояснила адвокат.

Она добавила, что сразу после находки оставлять деньги себе нельзя. Купюры могут быть связаны с каким-либо преступлением. Если полиция установит, что деньги находятся у вас, то могут возникнуть неприятные вопросы.