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    30 января 2021, 09:19

    Россиянам объяснили, почему нельзя хранить сбережения дома

    Анастасия Калинина

    Хранить сбережения дома не самая лучшая идея, потому что деньги могут обесцениться. Об этом рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
    Россиянам объяснили, почему нельзя хранить сбережения дома

    Речь идет не только о рублях, но и о валюте. Даже долларовые накопления из-за инфляции с каждым годом могут уменьшаться на 1,5-2%.

    «Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Если с утратой все понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается. Наличность не генерирует никакого дохода, если она выведена из оборота», — рассказал он РИА «Новости».

    Чтобы обыграть инфляцию в России, эксперт рекомендует приобрести безрисковые инструменты — государственные облигации (ОФЗ). Они торгуются с доходностью 4,5-5,5% в зависимости от сроков погашения.

    Также Русецкий обратил внимание на обесценивание рубля против иностранных валют. По его словам, 30% товарооборота приходится на импорт. Получается, что пропорционально можно приобрести либо валюту, либо акции российских экспортеров, которые отыгрывают девальвацию.