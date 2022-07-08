Россиянам объяснили, почему не стоит продавать доллары

Доллар до конца 2022 года повысится в цене до 75 рублей, поэтому не стоит спешить расставаться с американской валютой. Об этом агентству «Прайм» заявил аналитик и экономист Андрей Верников.

Он напомнил, что нынешний курс валюты невыгоден российскому бюджету, поэтому власти захотят поднять его на оптимальную отметку.

«Они вновь попробуют поднять курс через покупку валюты недружественных стран, если доллар приблизится к 55 рублям», — заявил экономист.

Верников отметил, что в России постепенно восстанавливается рынок кредитования, поэтому платежный спрос вырастет. В июля станет целесообразным продавать доллар по 68 рублей, но осенью курс поднимется еще выше.

Ранее экономист Сергей Смирнов также призвал россиян не расставаться с долларами и евро.