05 февраля 2024, 02:43
Россиянам объяснили, почему на вкладах невозможно заработать
Экономист Сироткин: банковские вклады помогут сохранить деньги, но не заработать
Банковские вклады не смогут покрыть реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать. Об этом агентству «Прайм» сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин.
В условиях двузначной инфляции размещение денег на вкладе или накопительном счете с одной стороны поможет их сохранить, однако есть риски столкнуться с потерями. В некоторых банках предоставляют низкие процентные ставки, пояснил эксперт.
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Главным достоинством вкладов Сироткин назвал надежность. Вкладчик точно знает, какую сумму получит по завершении срока действия договора. К тому же ответственность за сохранность вкладов берет на себя государство.
Менеджер в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева ранее посоветовала гражданам России открывать вклад в ближайшее время. Сейчас средние ставки в большинстве банков страны остаются на уровне 15% годовых.
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