Выборы президента в США традиционно влияют на курс валют в мире. Советник исполнительного директора Евразийского фонда стабилизации развития Сергей Улатов рассказал «360», что произойдет с рублем, когда будут объявлены результаты. А также объяснил, что изменение курса может объясняться не только президентской гонкой.

«В последнее время рубль показывает очень высокую волатильность. Большинство, конечно, связывают это с выборами в США. Так и есть, это является одним из основных факторов. Но был еще другой фактор — это резкое падение цен на нефть, которое происходило одновременно с выборами с США. Оно также повлияло на уход инвесторов из рублевых активов», — пояснил Улатов.

По его мнению, нужно смотреть на несколько факторов. Во-первых, это фактор цены на нефть. Улатов уточнил, что здесь ситуация сильно не изменится. Второй фактор, на который нужно обратить внимание, — пандемия.

«Если начнутся очередные локдауны, это будут в первую очередь риски для мировой экономики. И это может косвенно повлиять и на цены на нефть, и на другие ресурсы, которые все экспортируют. И это также будет повышать давление на рубль», — рассказал эксперт.

Третий фактор — санкционный. Улатов уточнил, что появляются новые риски, связанные с геополитической напряженностью, которая возникла как в Белоруссии, так и в Нагорном Карабахе. Россия в отношении этих двух конфликтов также может повлиять на санкционную риторику и на отношение инвесторов к рублевым активам.

«Вывод следующий: скорее всего, волатильность рубля сохранится, так как эти факторы будут развиваться по-разному. Но если посмотреть на фундаментальную историю, то здесь я не вижу никаких рисков. Существует достаточно серьезный запас прочности ввиду резервных активов, которые позволяют России относительно других стран быть гораздо более надежным источником», — заключил эксперт.

По его мнению, это будет поддерживать рубль как один из активов, который потенциальные инвесторы будут рассматривать, когда уровень неопределенности по остальным факторам снизится.