Деньги 25 июля 2023, 11:37 Россиянам объяснили, почему банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы Доцент Зубкова: российским банкам становится невыгодно принимать доллары через банкоматы РИА «Новости»

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Большинство системно значимых российских банков — 11 из 13 — перестали принимать доллары и евро через банкоматы, сообщили «Известия» со ссылкой на кол-центры и пресс-службы кредитных организаций. В сложившейся сейчас ситуации банкам становится невыгодно принимать иностранные валюты, пояснила изданию доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве России Светлана Зубкова.

Она отметила, что почти все системно значимые банки находятся под санкциями, а их корреспондентские счета в долларах и евро заморожены. Кредитные организации не желают рисковать, проводя платежи клиентов. Кроме того, контроль за такими операциями дорожает из-за требований международных платежных систем, добавила Зубкова.

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«Игроки, у которых не заморожены корреспондентские счета в валютах США и ЕС, принимают их от граждан, а также совершают платежи, но таких финансовых институтов становится все меньше», — резюмировала она.

Специалист посоветовала конвертировать валюты в рубли или денежные единицы дружественных стран и не хранить евро и доллары в банке.

Другие финансовые эксперты, с которыми пообщались журналисты издания, отметили, что, вероятно, спрос на прием американской и европейской валют в банкоматах падает.