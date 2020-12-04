Россиянам объяснили, почему банк может отказать в возврате вклада

Банки обязаны возвращать своим клиентам вклад и проценты по нему требованию. Действуют кредитные организации согласно закону и прописанным в депозитных договорах условиям, но на каждое правило есть исключение.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал объяснил агентству «Прайм», в каких случаях вкладчик не получит свои деньги назад.

«Самый частый пример, когда банк не возвращает деньги вкладчику: если на счет клиента государственными органами <…> был наложен арест», — отметил эксперт.

Речь здесь идет о решении общего суда, постановлении судьи или органов предварительного следствия при наличии прокурорской санкции.

Не вернут средства и в том случае, если вкладчик сам нарушил договор. Ситуация может возникнуть, когда клиент невнимательно прочел документы. Иногда в них ограничен срок полного снятия суммы и забрать ее можно только через определенное время. Если закрытие досрочное, то вероятны санкции.

Предупреждать об операции тоже иногда нужно заранее, причем за несколько дней. Лучше всего сработает письменное заявление. Здесь с действие вступает статье 859 Гражданского кодекса: банк обязан вернуть деньги клиенту не позже семи дней с момента полученного в письменной форме запроса.

В выдаче средств могут отказать и из-за ошибки, допущенной в оформлении документов. В таком случае придется обращаться в суд. Чаще всего он встает на сторону клиента, и деньги возвращают.