Россиянам объяснили, откуда на кредитке возникает «лишняя» сумма долга

Владельцы кредитных карт зачастую удивляются, когда обнаруживают на счете лишнюю сумму долга. Преподаватель университета «Синергия» Антон Рогачевский рассказал агентству «Прайм», что чаще всего это комиссия за снятие наличных.

Помимо начисления процентов, банк может взимать комиссию за снятие наличных. Эксперт напомнил, что кредитные карты предназначены в первую очередь для безналичного расчета, поэтому при снятии наличных может взиматься дополнительная комиссия.

«Лишняя» сумма долга может образоваться при выходе за определенный лимит, установленный банком. Плата за использование средств свыше этого порога должна быть прописана в договоре, поэтому следует внимательно изучить его, прежде чем подписывать.

Неожиданный долг на кредитке может возникнуть из-за просроченных платежей. Также следует учитывать, что так называемый грейс-период, в течение которого можно погашать задолженность без начисления процентов или по льготной ставке, может толковаться неправильно. Например, если по договору грейс-период составляет 45 дней, нужно посмотреть, с какого числа идет отсчет: если с первого числа месяца, то при оплате 20-го числа в запасе остается только 25 дней.

Ранее сообщалось что в январе 2021 года российские банки одобрили только 28% заявок на кредитные карты, что стало минимальным показателем за последние несколько лет.