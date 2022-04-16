Россиянам объяснили новые правила покупки наличной валюты

Фактически запрета на покупку валюты не было, отметил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Купить доллары, евро и другую валюту можно в любом банке, но только в безналичном виде, оставив их на валютном счете.

Россияне после 11 апреля смогут снимать со счетов не только доллары, но и евро, но, как и раньше, не более 10 тысяч долларов в эквиваленте.

Другие правила действуют для тех, у кого не было вклада или депозита в иностранной валюте, отметил Коган в беседе с агентством «Прайм». По его словам, с 18 апреля можно получить наличную валюту, если она была продана банку другими лицами с 9 апреля 2022 года.

«То есть для того, чтобы получить 500 долларов наличными, нужно, чтобы кто-то другой эти 500 долларов банку продал — и речь здесь идет только про наличное обращение», — отметил он.

Введенные Центробанком ограничения на сделки с наличной валютой защищают российские компании и банки от будущих санкций, объяснил помощник президента России Максим Орешкин. Он отметил, что очень важно понимать, что в текущей ситуации накопления валют недружественных стран ведет к очень серьезным рискам для держателей. Поэтому здесь ограничениями защищают от этих рисков, объяснил Орешкин.