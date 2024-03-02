Деньги 02 марта 2024, 03:05 Россиянам объяснили, кого отсекут от льготной ипотеки Доцент Казанцева заявила, что в РФ могут снизить долю льготной ипотеки до 25% Freepik

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Долю льготной ипотеки на первичном рынке могут сократить до 25%, чтобы оживить рынок жилья в провинции и стратегически важных регионах страны. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

По словам экономиста, льготная ипотека частично уже решила проблемы в крупных городах, где активное строительство и развитая банковская система, а покупатели отличаются платежеспособностью. Ее показатель составил 90% во всех ипотечных программах, поэтому правительство уже рассматривает, как ее можно сократить.

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Казанцева подчеркнула, что ипотека является способом коммерческого приобретения жилья, поэтому ее развитие также диктуют рыночные законы. Она по определению не может быть массовой.

«Эти шаги показывают, что государство не оставляет патерналистские функции, а лишь корректирует свои социальные обязательства в зависимости от обстоятельств и современных особенностей развития экономики», — резюмировала Казанцева.

Ранее замдиректора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев сообщил о разработке четырех лимитов для сумм ипотечных кредитов, из которых введут только два ограничения.