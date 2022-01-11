Россиянам объяснили, когда стоит покупать и продавать рубли

При отсутствии запланированных трат россиянам лучше перевести часть денег в валюту. Конвертация из одной валюты в другую одновременно простая и сложная.

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин рассказал об этом агентству «Прайм».

«Если вам не нужны рубли для покупок, продавайте их и инвестируйте в валюте. Вернуться всегда успеете», — сказал он.

Шеин добавил, что при необходимости рубли можно купить. При этом неважно, на что человек хочет их потратить — на бытовую технику или государственные облигации. Значение, по словам эксперта, имеют объем и цели валютных операций. Правила краткосрочного рынка отличаются от тех, что действуют на долгосрочном.

«Если вы решите продавать завтра, то вероятность того, что сможете продать дороже, составляет 95%», — отметил брокер.

При сумме от 100 тысяч долларов выигрыш окажется более существенным. Однако при промедлении вероятность успешного исхода начнет снижаться.

«Промедление на валютном рынке убыткам подобно», — пояснил Шеин.

Для валютных операций он посоветовал выбирать приносящие актив доходы. Тогда инфляция не уничтожит сбережения.

В первой половине 2022 года рублю предсказали продолжение роста. Однако ситуация изменится к концу года.