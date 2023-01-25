Деньги 25 января 2023, 22:56 Россиянам объяснили, какой процент от доходов откладывать лучше всего

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Экономист Николай Кульбака заметил, что нет универсальной рекомендации относительно того, какой процент нужно откладывать от доходов. Многое зависит от того, какие цели человек ставит перед собой, передает «Вечерняя Москва».

«Все сильно зависит от того, какой уровень дохода у человека. Многие живут от зарплаты до зарплаты и практически ничего не могут откладывать», — обратил внимание специалист.

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ИА НСН отметило его слова о необходимости иметь финансовую подушку безопасности хотя бы в размере двух месячных доходов. Экономист предупредил, что в условиях высокой инфляции просто так откладывать деньги — это неправильно.

«Абстрактное откладывание — очень упрощенный подход. Нужно понимать, для чего вы откладываете. Тогда будет возникать вопрос, какую цель вы ставите перед собой», — добавил собеседник издания.