Россиянам объяснили, каким финансовым инструментам опасно верить

На финансовом рынке существуют продукты, которые опасны для инвестирования. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников.

Речь идет о высокодоходных облигациях. Он уверен, что их часто покупают на эмоциях, а не руководствуясь знаниями о финансовых инструментах, в то время как на рынке бывают ощутимые перекосы.

«К примеру, ставка ЦБ выросла, ОФЗ на это отреагировали, а высокодоходные облигации остались на прежних доходностях», — рассказал Верников в интервью агентству «Прайм».

Он также обратил внимание на Китай, в последнее время там зафиксировали много данных о фальсификации отчетностей в мелких и средних компаниях страны, поэтому их реальную устойчивость сложно определить, а значит нужно проявлять осторожность к акциям этих фирм.

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова назвали способы, как можно более выгодно получить кредит. В частности перед взятием кредита следует изучить рынок и условия банков. Как правило, более выгодные программы предлагают сначала клиентам с хорошей зарплатой и чистой кредитной историей.