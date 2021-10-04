Россиянам объяснили, как увеличить пенсию

О накоплении денег для поддержания привычного образа жизни в России стоит подумать заранее — до выхода на пенсию. Существует несколько способов для накопления — это банковский вклад, акции и облигации, обезличенный металлический счет, накопительное страхование жизни и сдача жилья в аренду.

Об этом рассказал основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков.

«Банковский вклад является наименее рискованным способом накопления, а потому подойдет любому человеку, который хочет начать копить на пенсию. Тем не менее стоит учитывать, что и доход от этого инструмента будет значительно ниже, чем от других способов», —рассказал эксперт в беседе с РИА «Новости».

Что касается облигаций, то они бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. В случае накопления пенсионных резервов лучше покупать облигации на долгий срок. Тем более что доход по облигациям обычно не только известен заранее, но и в среднем выше, чем по банковскому депозиту. Более высокую доходность могут принести акции, но здесь нельзя забывать о рисках.

Также хорошим инструментом считается накопительное страхование жизни (НСЖ) и сдача недвижимости.