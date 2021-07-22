Россиянам объяснили, как сократить долги по кредитам

Обязательства по кредитам давят на людей во время пандемии сильнее. Чтобы снизить долговую нагрузку, нужно разобраться, какой из кредитов самый обременительный, и постараться побыстрее расплатиться с максимальным процентом. Такой совет дала аттестованный ЦБ РФ специалист финансового рынка Виктория Шерстобитова.

По словам эксперта, чтобы сократить долги, россиянам нужно как следует изучить вопрос рефинансирования и изменить свои мышление и отношение к деньгам.

«В большинстве случаев проблема большой кредитной нагрузки не отсутствие денег, а отношение к деньгам: когда человек хочет купить что-нибудь и думает, что возьмет кредит, потому что это проще, доступнее, чем заработать денег», — поделилась Шерстобитова в интервью радио Sputnik. Она особо отметила, что в России доминирует традиция потребления, а не накопления, отсюда все проблемы.

Ранее адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив рассказал, что в последнее время банки в случае просрочки выплат по кредитам стали реже обращаться к коллекторам. Вместо этого они предлагают клиенту оплатить только половину долга и закрыть его. Юрист посоветовал потребовать подтверждающие закрытие долга документы, иначе можно попасть в ловушку.