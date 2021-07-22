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    22 июля 2021, 11:07

    Россиянам объяснили, как сократить долги по кредитам

    Андрей Иванов

    Обязательства по кредитам давят на людей во время пандемии сильнее. Чтобы снизить долговую нагрузку, нужно разобраться, какой из кредитов самый обременительный, и постараться побыстрее расплатиться с максимальным процентом. Такой совет дала аттестованный ЦБ РФ специалист финансового рынка Виктория Шерстобитова.

    Россиянам объяснили, как сократить долги по кредитам

    По словам эксперта, чтобы сократить долги, россиянам нужно как следует изучить вопрос рефинансирования и изменить свои мышление и отношение к деньгам.

    «В большинстве случаев проблема большой кредитной нагрузки не отсутствие денег, а отношение к деньгам: когда человек хочет купить что-нибудь и думает, что возьмет кредит, потому что это проще, доступнее, чем заработать денег», — поделилась Шерстобитова в интервью радио Sputnik. Она особо отметила, что в России доминирует традиция потребления, а не накопления, отсюда все проблемы.

    Ранее адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив рассказал, что в последнее время банки в случае просрочки выплат по кредитам стали реже обращаться к коллекторам. Вместо этого они предлагают клиенту оплатить только половину долга и закрыть его. Юрист посоветовал потребовать подтверждающие закрытие долга документы, иначе можно попасть в ловушку.