Россиянам объяснили, как повысить шансы на получение кредита

Необходимо заранее позаботиться о своей положительной кредитной истории. Нужную информацию можно получить в специализированных бюро перед тем, как подавать заявки на новый заем. Если в документах найдется ошибка, важно написать заявление и попросить исправить недочет. Эксперт предупредил, что это непростой процесс.

«Кредитную историю важно беречь с первого кредита, чтобы не потерять доверие финансовых организаций», — отметил Зельцер.

Кроме того, всегда стоит предоставлять правдивую информацию о себе и своих доходах, не набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам микрофинансовых организаций. Работники банков проверяют все эти данные, в частности в социальных сетях и на форумах. Если же у человека накопилось несколько кредитных карт в разных банках, это говорит о его жизни от долга к долгу и задержке платежей. А микрокредиты могут сильно насторожить банковских служащих.

Эксперт по фондовому рынку посоветовал подавать заявку не в несколько банков, а в один-два, с которыми человек поддерживает хорошие отношения. Тогда шансы получить кредит возрастут. Оформлять заем лучше в валюте, в которой приходит зарплата или доход.

Перед обращением за кредитом не помешает повысить уровень финансовой грамотности, собрать сведения про низкую ключевую ставку и реструктуризацию действующего кредита. Клиентам лучше не брать новый кредит на погашение старого, посоветовал Зельцер.