01 сентября 2023, 11:18
Россиянам объяснили, как платить налоги по-новому
Финансист Дайнеко напомнила россиянам о новом порядке уплаты налогов в 2023 году
В России с 1 января 2023 года изменился порядок уплаты налогов. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко в беседе на радиостанции Sputnik объяснила, как совершать платежи.
Согласно новому порядку, каждый налогоплательщик имеет Единый налоговый счет (ЕНС). Пополнить его можно с помощью Единого налогового платежа (ЕНП), объяснила Дайнеко. Отдельные квитанции на земельный, транспортный и имущественный налог больше не требуются.
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ЕНС представляет собой подобие электронного кошелька, Федеральная налоговая служба (ФНС)списывает средства для погашения налогов, пеней и штрафов в автоматическом режиме.
Пополнить счет необходимо до 1 декабря — срока уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов. Сделать это можно с помощью банковского приложения или сервиса уплаты налогов в личном кабинете на сайте ФНС. Также пополнить ЕНС можно через центр «Мои документы» или почтовым переводом.
В первую очередь, указала Дайнеко, деньги направят на погашение просроченных платежей, затем средства пойдут на уплату текущих налогов, пеней и штрафов. Специалист пояснила, что если для погашения всех обязательств средств на ЕНС недостаточно, при том что сроки их уплаты совпадают, то деньги со счета распределятся по всем начислениям пропорционально их размеру.
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