Россиянам объяснили, как максимально выгодно покупать валюту

Чтобы покупать валюту с максимальной выгодой, нужно делать это на бирже. Но если доступа к ней нет, можно использовать банковские приложения, рассказал руководитель управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян.

При использовании банковских приложений, нужно обращать внимание на то, где курс на момент сделки лучше всего. Также для покупки валюты через банк необходимо иметь валютный счет, пояснил он в комментарии агентству «Прайм».

По словам Саркисяна, для точки входа при покупке валюты нужно принимать во внимание динамику инфляционных ожиданий — смотреть, нарастают ли они для доллара по отношению к валютам развивающихся стран. Еще один важный фактор — динамика цен на нефть.

Сейчас падающие цены на нефть еще не до конца отразились на валютном курсе, объяснил эксперт. Поэтому хороший точкой для входа будет момент, когда рынок не до конца учел в номинальном курсе два этих фактора.