Россиянам объяснили, как кредитные каникулы повлияют на рейтинг заемщика

В России снова ввели кредитные каникулы. Отложить выплаты можно будет до 30 сентября 2022 года. Отрицательного влияния на рейтинг заемщика не будет.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил «Парламентской газете», что отсутствие негативного влияния на кредитную историю при заключении соглашения о кредитных каникулах закреплено законом.

«Единственное, что продлевается срок обслуживания кредита. Тот, кто не хочет дольше находиться в состоянии бремени, не будет этого делать», — заметил он.

По мнению Аксакова, обратившихся за отсрочкой по платежам будет не так много, как в пандемию.

«Пока резкого снижения доходов не произошло. Во-вторых, ставки по кредитам, которые выдавали в предыдущие периоды, по нынешним временам получаются льготными», — подчеркнул депутат.

Решение о досрочном погашении кредитов россияне будут принимать индивидуально. Обычно условия кредитных договоров неизменны — ставки останутся прежними.

«На усмотрение человека. Если он имеет средства, можно погасить, чтобы высвободившиеся деньги положить, например, на вклад», — заметил Аксаков.

Последнее он охарактеризовал как очень выгодный шаг, поскольку сейчас банки предлагают открытие вкладов под 20% процентов годовых и больше.

Правительство РФ уже определило максимум займов, по которым кредитно-финансовые организации могут предоставить заемщикам кредитные каникулы.