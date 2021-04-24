Россиянам объяснили, как кредитная история влияет на возможность взять ипотеку

Большинство россиян получают ипотеку даже при проблемах с кредитной историей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом Online-Ipoteka, сообщило РИА «Новости».

Примерно половина россиян имеют отклонения по кредитной истории. Но, несмотря на это, примерно 90% из них получают одобрение по заявке на ипотечный кредит.

Основная причина отказа — при наличии более двух действующих кредитов. При перекредитованности заявку отклоняют в 85% случаев. Однако более 90% россиян, которым одобрили заявку на ипотеку, имеют хотя бы один актуальный кредит на сумму не менее 100 тысяч рублей.

Практически всегда заявки отклоняются, если у человека имеется текущая просроченная задолженность. Если заемщик в последние три-пять лет не всегда вовремя оплачивал кредит, это также отрицательно влияет на размер процентной ставки. Но просрочки, которые были допущены более пяти лет назад, почти не влияют на условия кредитования.

Исследование проводилось в апреле. В нем приняли участие пять тысяч потребителей финансовых услуг.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что регулятор обсудит необходимость ужесточения условий выдачи ипотечных кредитов.