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    24 июля 2021, 09:08

    Россиянам объяснили, как к 40 годам получать пассивный доход и перестать работать

    Ольга Назаркина

    Студент, который окончил вуз или находится на последних курсах, может ежемесячно инвестировать по 10-12 тысяч рублей, тогда через 20 лет ему не придется работать — он будет получать пассивный доход от своих вложений. Важно только правильно выбрать отрасли для инвестирования.

    Россиянам объяснили, как к 40 годам получать пассивный доход и перестать работать

    По словам финансового эксперта департамента по работе на рынках капитала одного из российских банков Натальи Смирновой, нужно, чтобы выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде обгоняли доходность фондового рынка, сообщила газета «Известия».

    При соблюдении этого условия и ежемесячных инвестициях в размере 10-12 тысяч рублей через 20 лет можно будет получать пассивный доход в размере 50 тысяч рублей в месяц.

    «Но начинать можно и с 1 тысячи, ведь доходы вчерашних студентов к 40 годам будут только расти», — уточнила Смирнова.

    Специалист объяснила, что при накоплении на долгий срок нужно опираться на принцип: из 100 вычесть возраст — это будет доля агрессивных инвестиций в портфеле (акций). А остальное — облигации. Таким образом, вчерашний студент 22 лет может 80% своих сбережений инвестировать в акции, уверена она.

    Потенциально выгодным для инвестирования, по мнению эксперта, сейчас является направление полупроводников на фоне тренда на электрокары. Перспективны диджитализация, зеленая энергетика, экологически чистые технологии, зеленые и инновационные компании.