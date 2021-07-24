Россиянам объяснили, как к 40 годам получать пассивный доход и перестать работать

Студент, который окончил вуз или находится на последних курсах, может ежемесячно инвестировать по 10-12 тысяч рублей, тогда через 20 лет ему не придется работать — он будет получать пассивный доход от своих вложений. Важно только правильно выбрать отрасли для инвестирования.

По словам финансового эксперта департамента по работе на рынках капитала одного из российских банков Натальи Смирновой, нужно, чтобы выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде обгоняли доходность фондового рынка, сообщила газета «Известия».

При соблюдении этого условия и ежемесячных инвестициях в размере 10-12 тысяч рублей через 20 лет можно будет получать пассивный доход в размере 50 тысяч рублей в месяц.

«Но начинать можно и с 1 тысячи, ведь доходы вчерашних студентов к 40 годам будут только расти», — уточнила Смирнова.

Специалист объяснила, что при накоплении на долгий срок нужно опираться на принцип: из 100 вычесть возраст — это будет доля агрессивных инвестиций в портфеле (акций). А остальное — облигации. Таким образом, вчерашний студент 22 лет может 80% своих сбережений инвестировать в акции, уверена она.

Потенциально выгодным для инвестирования, по мнению эксперта, сейчас является направление полупроводников на фоне тренда на электрокары. Перспективны диджитализация, зеленая энергетика, экологически чистые технологии, зеленые и инновационные компании.