Деньги 13 марта 2024, 19:40 Россиянам объяснили, как избежать долга после погашения кредита Юрист Атласкирова: банки могут скрыть невыгодные условия договора мелким шрифтом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Существуют случаи, когда заемщик может остаться должником банка даже после погашения долга. Об этом юрист Изабелла Атласкирова заявила в интервью агентству «Прайм».

Эксперт указала, что некоторые финансовые организации специально усложняют условия кредитных договоров, прописывая невыгодные для клиента условия мелким шрифтом. Поэтому гражданам нужно внимательно читать все положения документа перед подписью.

Реклама

В случае с кредитной картой банк может начислять проценты на непогашенную часть лимита. Подобные случаи происходят из-за задолженности в рубль или при начислении пеней после истечения льготного беспроцентного периода.

Третьей причиной Атласкирова назвала «сбои в системе», когда заемщик перестает получать уведомления и СМС от банка. При таком раскладе клиент узнает о задолженности, когда ее размер уже значительно вырастает.

Раннее аналитики провели исследование уровня закредитованности населения в субъектах России. На первых позициях оказались регионы Северного Кавказа.