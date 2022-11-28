Эксклюзив 28 ноября 2022, 15:10 Россиянам объяснили, как грамотно покупать валюту Экономист Кульбака объяснил правила грамотной покупки валюты Unsplash

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Россиянам не следует в экстренном порядке покупать валюту. Делать это нужно с умом и при наличии целого ряда обстоятельств. Такое мнение в беседе с «360» выразил экономист, преподаватель и аналитик Николай Кульбака.

Ранее россиянам посоветовали купить иностранную валюту в срок до 5 декабря. Однако экономист Кульбака считает такой совет преждевременным. Он заметил, что экономическая ситуация после этой даты вряд ли поменяется настолько сильно.

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«Во-вторых, валюту рекомендуется покупать только тем, кто собирается выезжать за границу или же тем, кто имеет денег, ну, скажем так, больше 500 тысяч и собирается их не тратить в течение хотя бы года», — объяснил он.

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При таких условиях покупка валюты, по его мнению, обоснованна. Однако и тут нужно действовать с осторожностью.

«Покупать можно не торопиться, если у человека нет большого количества сбережений и он не собирается копить их. В таком случае смысла переводить в валюту нет никакого», — пояснил Кульбака.