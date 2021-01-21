Россиянам объяснили, как эффективно и безопасно копить деньги

«Стоит понимать, что в случае любых вложений всегда действует золотое правило — чем выше риск, тем выше доходность, схожее правило действует и в случае с ликвидностью — чем она выше, тем ниже доходность», — пояснил собеседник.

Ферапонтов добавил, что в случае долгосрочных накоплений можно подумать о валютных вкладах. Если правильно выбрать валюту и не трогать этот счет, то вклад будет выгодным.

По словам преподавателя, можно вложиться в золото и другие драгоценные металлы через обезличенные металлические счета. Еще один эффективный способ накоплений — комплексный пакет из накопительных, страховых и инвестиционных продуктов. Можно завести и брокерский счет, но во всем этом сначала нужно как следует разобраться, посоветовал Ферапонтов.