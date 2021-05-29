Россиянам объяснили, как дома проверить деньги на подлинность

Проверить подлинность денег дома довольно сложно, так как не все элементы защиты от подделок можно увидеть без специальных приборов. Но грубую подделку все же удастся распознать, считают эксперты.

Для начала стоит сравнить подозрительную банкноту с настоящей. На купюре может не оказаться основных элементов денежного знака или они будут значительно отличаться. Об этом предупредил агентство «Прайм» вице-президент QBF Максим Федоров.

Распознать подделку можно также с помощью приложения «Банкноты Банка России», отметил директор по экономической безопасности SBI банка Андрей Ивашиненко. При этом стоит помнить, что программа не даст 100% гарантии.

«Сейчас известны такие способы подделки денег, которые проблематично выявить даже с помощью дорогостоящих приборов, которыми оборудованы кассы банков и иных финансовых организаций. Распознать подделки такого уровня дома практически нереально», — пояснил эксперт.

При получении подозрительной купюры не стоит пытаться ей расплатиться. Лучше всего отнести банкноту в банк, где проведут бесплатную экспертизу. Если деньги окажутся поддельными, то по решению суда можно будет получить компенсацию как потерпевшему по делу о фальшивомонетничестве, заявил управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.