Россиянам объяснили, как быть с долларами после решения ФНБ

Россиянам не стоит продавать доллары. Валютная стратегия не должна зависеть от объявленной правительством дедолларизации. Такое мнение высказали в беседе с РИА «Новости» эксперты.

Инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рекомендовал получающим и тратящим деньги в рублях иметь 30-40% средств в валюте и валютных активах.

«Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов», — сказал эксперт компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ капитала» Андрей Верников также считает, что расставаться с долларами не нужно.

Новость об уменьшении долларовой части в Фонде национального благосостояния России может оказать психологическое влияние на рынок, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко. Он отметил, что средства ФНБ включены в состав золотовалютных резервов, которыми управляет Центробанк.

«Теоретически, если регулятор начнет менять валютную структуру ЗВР, ему будет достаточно купить на доллары другую зарубежную валюту. Такие операции не коснутся рубля», — высказал свое мнение Кравченко.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом финанс» Георгий Ващенко уверен, что наличным и вкладам россиян в долларах в частных банках ничего не угрожает. Речь идет также о государственных банках и финансовых организациях, которые находятся под санкциями.

«Изменения в ФНБ пока отражают лишь политические решения руководства страны по отвязке от доллара. В личном плане лучше дождаться момента, когда рубль вернет себе инвестиционную привлекательность. Данный момент наступит, когда ставка ЦБ РФ окажется выше инфляции», — резюмировал Кочетков.

Минфин РФ заявил, что изменит структуру ФНБ в течение месяца. Доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%. Японская иена будет на том же уровне в 5%. Доля евро вырастет до 40%.