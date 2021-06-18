Россиянам объяснили, как банки «раскручивают» на дорогие кредиты

Периодически банки «обманывают» клиентов. Их методы рассчитаны на тех, кто не понимает в оформлении юридических договоров. Многие даже не читают эти документы. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Самый популярный способ «раскручивания» клиента, когда присваивают процентов по вкладу при досрочном его закрытии и запрещают частичное изъятие средств.

Что касается самого популярного «обмана», то это происходит, когда в договоре прописывают комиссию за открытие и ведение счета клиента. При этом есть прямой запрет на такие комиссии, поэтому банки обычно включают их в стоимость кредита.

«Панацея от всех попыток накручивания банками скрытых процентов, комиссий, очень проста — нужно внимательно читать договоры и при возможности показывать их юристам, запросив у банка копии», — рассказал он агентству «Прайм».

При этом он добавил, что грамотный юрист сможет за 10 минут рассказать, где и как клиент банка может быть обманут.

Ранее исследование показало, что в России все чаще стали оформлять кредитки на всякий случай. В том году так делал каждый третий, а в этом уже каждый второй.