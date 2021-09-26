Россиянам объяснили, как банки начисляют кешбэк

Возврат части средств, потраченных на покупки, можно считать комплиментом от банка за пользование его продуктами. При этом банки сами выбирают, за какие траты начислять кешбэк, рассказал РИА «Новости» представитель Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Банки не предоставляют кешбэк на все траты одновременно, чтобы избежать случаев недобросовестного пользования услугой. Ведь в противном случае можно было бы бесконечно снимать и класть деньги на карту, чтобы получить часть обратно. Список исключений обычно небольшой и занимает меньшую часть от наших трат.

Любой магазин, салон или автозаправка, где принимают оплату по картам, за каждую операцию платят комиссию банку. Ведь при оплате наличными владельцы точек вынуждены платить комиссию инкассаторам. Поэтому магазинам не принципиальна разница, как покупатель оплачивает покупки. Комиссия есть все равно. Этими комиссиями банки как раз и делятся с клиентами в виде кешбэка, пояснил Спиваков.

Некоторые банки ограничивают максимальную сумму кешбэка в месяц. А иногда устанавливают минимальную сумму покупки, необходимую для получения компенсации.

Жителям Московской области ранее выплатили более 10 миллионов рублей в виде кешбэка за своевременную оплату коммунальных услуг.