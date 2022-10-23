Россиянам объяснили, что будет с процентами по ипотеке в льготный период | 360°

23 октября 2022, 10:47
Россиянам объяснили, что будет с процентами по ипотеке в льготный период
«Объясняем.РФ»: в льготный период не будет увеличения платежей по ипотечным кредитам
В каникулы увеличения платежей по ипотечным кредитам не будет. Об этом рассказали на официальном интернет-ресурсе для информирования о социально-экономической ситуации в России «Объясняем.РФ».
«Все платежи по такому кредиту просто замораживаются на срок кредитных каникул и возобновляются после их завершения», — рассказали на сайте.
Реклама
По не ипотечным кредитам проценты начисляются по ставке в размере двух третей от среднерыночной полной стоимости кредита на дату обращения за льготный период (не выше предусмотренной договором).
Реклама
Президент России Владимир Путин предоставил кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для участников специальной военной операции, их семей и мобилизованных. Банки одобрили отсрочку мобилизованным на срок службы и еще 30 дней.
Сайт «Объясняем.РФ» запустил чат-бот, отвечающий на самые популярные вопросы о мобилизации. Он доступен на платформах «ВКонтакте», Telegram и Viber.
Ипотека
Реклама
Реклама