Россиянам объяснили, что будет с процентами по ипотеке в льготный период | 360°

Деньги 23 октября 2022, 10:47 Россиянам объяснили, что будет с процентами по ипотеке в льготный период «Объясняем.РФ»: в льготный период не будет увеличения платежей по ипотечным кредитам Пресс-служба губернатора Московской области

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В каникулы увеличения платежей по ипотечным кредитам не будет. Об этом рассказали на официальном интернет-ресурсе для информирования о социально-экономической ситуации в России «Объясняем.РФ».

«Все платежи по такому кредиту просто замораживаются на срок кредитных каникул и возобновляются после их завершения», — рассказали на сайте.

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По не ипотечным кредитам проценты начисляются по ставке в размере двух третей от среднерыночной полной стоимости кредита на дату обращения за льготный период (не выше предусмотренной договором).

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Президент России Владимир Путин предоставил кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для участников специальной военной операции, их семей и мобилизованных. Банки одобрили отсрочку мобилизованным на срок службы и еще 30 дней.

Сайт «Объясняем.РФ» запустил чат-бот, отвечающий на самые популярные вопросы о мобилизации. Он доступен на платформах «ВКонтакте», Telegram и Viber.