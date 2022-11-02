Россиянам объяснили, что делать при получении фальшивой купюры в банкомате | 360°

Деньги 02 ноября 2022, 23:28 Россиянам объяснили, что делать при получении фальшивой купюры в банкомате

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Член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров обсудил с сайтом Pravda.Ru сообщение о том, что злоумышленникам удалось воспользоваться слабой защитой старых банкоматов и внести в терминалы купюры «банка приколов».

По данным издания, всего было найдено около 12 тысяч поддельных купюр.

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«Ни в коем случае не пытайтесь использовать поддельную купюру и не отправляйте ее обратно в банкомат. В данном случае человеку грозит уголовное преследование по ст. 186 УК РФ „Фальшивомонетничество“», — предупредил Гончаров.

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Если в момент обнаружения фальшивой банкноты около банкомата никого нет, то надо зафиксировать серийный номер банковского оборудования и точное время снятия средств. С этими сведениям надо отправиться в полицейское отделение и написать там заявление.

«Предпочтительнее лишиться определенной суммы денег, нежели оказаться на скамье подсудимых и получить реальный срок или огромный штраф», — заметил юрист.