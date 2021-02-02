Россиянам объяснили, как не попасться на уловки банков при открытии вклада

Многие россияне предпочитают хранить свои сбережения в банке, но при закрытии вклада могут появиться проблемы. Иногда доходность оказывается ниже обещанной, а бывают и случаи, когда за свои же деньги приходится еще и заплатить. Эксперты советуют всегда внимательно изучать договор.

Финансовые организации прибегают к различным маркетинговым уловкам, чтобы клиент получил после закрытия вклада как можно меньше денег. При открытии вклада необходимо обратить внимание на дополнительные условия, если предлагается повышенный процент.

«Например, банк может давать высокую процентную ставку, но с условием: нужно пополнять счет каждый месяц на определенную сумму, при этом сделать пополнение вы должны не позднее 10-го числа каждого месяца, а процентная ставка начисляется на минимальный месячный остаток», — рассказал «Известиям» директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.

Он пояснил, что в этом случае повышенный процент будет начисляться не на всю сумму на счете. Еще одной уловкой может быть ставка, доступная только определенным клиентам, а также плавающая ставка. В некоторых банках доступен льготный возврат вклада раньше установленного срока.

«Это условие привлекательно для многих. В то же время в нем может применяться важный нюанс. Например, применение льготного досрочного расторжения договора только по истечении определенного времени. Например, через полгода. Соответственно, забрав деньги через пять месяцев, доходность будет почти нулевой», — отметил аналитик сервиса Brobank.ru Дмитрий Сысоев.

Также банки часто используют навязывание дополнительных соглашений для повышения ставки. Это может быть дебетовая карта или страховой полис. В итоге ожидаемая выгода становится намного ниже.