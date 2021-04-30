Россиянам назвали три главных табу на выдачу ипотеки

При выдаче ипотеки есть три табу, заявил совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. Их нарушение может привести к кризису на рынке ипотечного кредитования.

Среди них валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами, пояснил он в интервью РБК. По его словам, вместе с ростом ставок, растут дефолты. При этом на рынке становится больше квартир, они дешевеют.

«От этого еще больше увеличиваются убытки банков», — подчеркнул он.

Хотимский напомнил об ипотечном кризисе в США в 2008 году. Когда именно кредиты с плавающими ставками и растущими платежами сыграли колоссальную негативную роль. Поэтому, по его словам, Совкомбанк не поддерживает идею активнее предлагать россиянам ипотечные кредиты с переменной ставкой. О таких планах участков рынка в марте сообщал ЦБ РФ.

На сегодняшний день выдача таких кредитов физических лицам не ограничена, но в большинстве случаев ипотека выдается по фиксированным ставкам. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России скорректировать правила кредитования по плавающим ставкам. Предложения должны быть представлены до 15 июля.

ЦБ выдвинул шесть вариантов ограничений, в том числе и запрет на ипотеку по плавающей ставкой.