Деньги 01 апреля 2023, 14:27 Россиянам назвали способ зарабатывать в долларах Аналитик Мустаев назвал замещающие облигации инструментом для заработка в долларах Unsplash

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Россиянам, желающим заработать на долларе, следует обратить внимание на замещающие облигации. Об этом Lenta.ru рассказал портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

«Тем, кому интересна доходность от валюты, советую обратить внимание на замещающие облигации, по ним доходность составляет примерно 7-8%. Это один из немногих вариантов доходности в долларах в нынешнее время», — сказал он.

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Аналитик отметил, что потенциальное укрепление рубля может послужить сдерживающим фактором.

Облигации федерального займа помогут россиянам защитить свои средства от инфляции.

«Здесь нужно посмотреть на ОФЗ с погашением до года или крепкие корпоративные. В этом случае при развитии негативного сценария переоценка бумаг будет значительно меньше», — добавил он.

По словам Мустаева повышения ключевой ставки Банка России в базовом прогнозе не ожидается, поэтому также выгодно рассмотреть ОФЗ с длинным сроком погашения, доходность по которым составляет до 10,8%.

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