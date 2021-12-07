Россиянам назвали способ оптимизировать ежемесячный платеж по ипотеке

Ипотека в ближайшее время подорожает, соответственно, ежемесячный платеж за нее тоже увеличится. О том, как можно будет выйти из этой ситуации будущим ипотечникам, рассказал в разговоре с «360» эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

«Изменению ключевой ставки способствуют политика Центробанка и изменение кредитно-денежной политики. То есть на данный период времени тенденция идет на увеличение ключевой ставки. После планового повышения ключевой ставки банки в течение двух недель полностью пересматривают свои ипотечные продукты, ипотечные программы и меняют ставки для конечных потребителей», — сказал он.

По его словам, все это приведет к удорожанию ипотеки в целом и увеличению ежемесячного платежа. Он будет для людей достаточно высоким.

«Единственный выход оптимизировать ежемесячный платеж — увеличить срок ипотеки. Думаю, сейчас будут рассчитывать на максимальный срок. Если позволяет возраст — это 30 лет», — отметил Ракута.

По прогнозам, ключевую ставку поднимут до 12%, понижения не будет, ипотека будет дорожать. Однако не все так плохо. Исторически так сложилось, что чем выше ставка по ипотеке, тем ниже стоимость квадратного метра, заявил эксперт.

Он добавил, что в данный момент рынок замер в некотором ожидании. Цены на квадратный метр и стоимость квартир пока не изменились, но при этом и ставки на ипотеку подорожали. Сейчас все будет зависть от спроса. Если спрос упадет на недвижимость, то, возможно, и цена будет уменьшаться или потенциальным покупателям квартир предложат выгодные условия.

Ведь застройщики в 2021 году построили много жилья, его надо будет реализовывать, объяснил Ракута. Возможно, клиентам буду предоставлять скидки или застройщик договорится с банками о субсидированной ипотеке, резюмировал он.

Ранее стало известно, что ипотека подорожала вслед за ключевой ставкой Банка России.