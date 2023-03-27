Деньги 27 марта 2023, 16:00 Россиянам назвали современные финансовые пирамиды

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Криптоинвестор Руслан Захаркин в разговоре с изданием РИА ФАН перечислил современные финансовые пирамиды, на которых мошенники обманным путем зарабатывают деньги.

По словам эксперта, в последнее время все большую популярность набирают крипто-пирамиды.

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«С ростом популярности криптовалюты, становились популярнее и крипто-пирамиды, которые начинали работу, а потом в один прекрасный момент прекращали выплачивать инвесторам деньги и уходили в закат», — сказал Захаркин.

Инвестор поделил пирамиды на «часовики», которые действуют от одного до 24 часов, «фасты» — от одного до 15 дней, «временщики» — несколько месяцев, среднесрочные — более трех месяцев.