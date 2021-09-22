Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии в стране

Самые высокооплачиваемыми профессиями в России являются предложения в медицине и сфере IT. Также популярностью пользуются представители линейного персонала в строительстве, ретейле и гостинично-ресторанном бизнесе, передала «Вечерняя Москва».

«Осенью 2021 года самыми востребованными вакансиями (без учета топ-менеджмента) по-прежнему остаются предложения в IT-сфере и медицине: серьезный дефицит кадров способствует росту зарплатных предложений в этих отраслях», — рассказал аналитик сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».

Сейчас в России самой оплачиваемой в медицинской сфере является профессия стоматолога. Эти врачи могут получать 350 тысяч в месяц. При этом ежегодно сумма их заработной платы растет на 10%.

Айтишники же могут получать до 500 тысяч рублей. При этом средний рост зарплаты составляет 11%.

«На стройках не хватает специалистов многих рабочих специальностей, в общепите — официантов, поваров, в гостиницах и на базах отдыха — уборщиц и горничных. В магазинах некому работать на кассах, фасовке и на складах», — рассказал эксперт.